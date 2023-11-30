Количество авиарейсов из Уфы увеличится в праздники

В московский аэропорт «Шереметьево» 28, 29, 30, 31 декабря и 6, 7, 8 января отправятся воздушные суда «Аэрофлота»; 30 и 31 декабря, 8 и 9 января воздушные суда «Победы». Рейсы Nordwind Airlines запланированы на 29 и 30 декабря, а также 5 и 6 января.