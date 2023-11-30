Количество авиарейсов из Уфы увеличится в праздники

В министерстве транспорта Башкирии сообщили, что в новогодние праздники количество авиарейсов из Уфы планируется увеличить.
В московский аэропорт «Шереметьево» 28, 29, 30, 31 декабря и 6, 7, 8 января отправятся воздушные суда «Аэрофлота»; 30 и 31 декабря, 8 и 9 января воздушные суда «Победы». Рейсы Nordwind Airlines запланированы на 29 и 30 декабря, а также 5 и 6 января.
В Санкт-Петербург предусмотрены вылеты авиакомпании «Россия» 30 декабря и 7 января и несколько рейсов Nordwind Airlines — 23, 27, 29, 30 декабря, 3, 5, 6, 8, 10 января.
Авиакомпания Red Wings добавит рейсы в Анталью 28 декабря, Астану 30 декабря и город Алматы 8 января. Перевозчик Flydubai осуществит вылет в Дубай 29, 31 декабря и 5, 7, 12, 14 января.