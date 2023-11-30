В Башкирии состоится горячая линия по теме насилия в отношении женщин

Сегодня состоится «горячая линия» по теме насилия в отношении женщин. Специалисты будут информировать о правовой защите тех, кто страдает от домашнего насилия, расскажут о местонахождении и деятельности социальных служб и реабилитационной психологической помощи жертвам.
На вопросы ответят заведующая отделением помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, Республиканского ресурсного центра «Семья» Елена Габдрахманова и психолог центра психолого-социального сопровождения «ИНДИГО» Альбина Султанова. Горячая линия будет работать с 14:00 до 17:00 часов по телефону: 8 (347) 223-22-11.