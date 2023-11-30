В Уфе представили проект «На перекрестке миров»

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых представили проект «На перекрестке миров». На встрече показали книгу Явдата Ильясова на шрифте Брайля «Черная вдова». Её издали на средства гранта Главы Республики Башкортостан.
Это единственные сборники для незрячих читателей, живущих не только в Башкортостане, но и в России и Узбекистане. Потому презентация прошла и в онлайн-формате.
Во встрече приняли участие дети Явдата Ильясова, а также создатель документального фильма Алиаскар Фатхуллин. Экземпляры книги «Черная вдова» будут переданы в дар незрячим читателям Узбекистана и воспитанникам Уфимской коррекционной школы-интерната № 28 для слепых и слабовидящих.