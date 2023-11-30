Уфимка заплатит штраф за приобретение и сбыт подслушивающих устройств

По информации регионального Следкома, УФСБ по Башкирии, а также республиканской прокуратуры, жительница Уфы, 1982 года рождения, через социальные сети покупала специальные устройства для негласной аудиозаписи с целью их дальнейшего сбыта в сети Интернет.

Такие радиомикрофоны поступают в оборот в ограниченном количестве и предназначены для использования в оперативно-розыскной деятельности.

Подсудимая была задержана сотрудниками ФСБ при попытке реализации этих устройств. В ходе обыска, проведенного по месту ее жительства, изъято еще 16 таких технических средств.

Уточняется, что закупленные радиомикрофоны были закамуфлированы под GSM-трекеры и имели функцию скрытой аудиозаписи. Объявления об их продаже женщина размещала в интернете.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.