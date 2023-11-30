В Башкирии в окно пенсионерки прилетели две бутылки с горючей жидкостью

В Кумертау неизвестный закинул в окно квартиры, в которой проживала пожилая женщина, две бутылки с горючей жидкостью. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Как выяснилось, пенсионерка, недолго думая, выкинула обе емкости обратно на улицу. «Поджигатель» решил скрыться с места преступления.

Информация об этом случае поступила в экстренные службы Кумертау 26 ноября. Никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело.