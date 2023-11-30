Певица из Башкирии примет участие в телешоу «Ярче звезд»

Певица из Башкирии Яна Юсупова примет участие в шоу перевоплощений «Ярче звёзд». Девушка рассказала о том, почему её заинтересовал проект.
В каждом выпуске шоу за приз в 500 тысяч рублей сражаются четыре команды, состоящие из трёх человек. Участники показывают разные образы одного и того же исполнителя, демонстрируя все грани таланта — как собственного, так и их кумира.
Сама Яна – оперная певица. Параллельно девушка и её муж создала свою кавер-группу. Они успешно гастролируют и участвуют в различных телепроектах. Участие в шоу «Ярче звёзд» — ещё одна ступень в успешной карьере.