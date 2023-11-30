В Уфу вернулись бойцы Росгвардии после командировки на Донбасс

Из служебной командировки в Уфу вернулись бойцы Росгвардии. Военнослужащие прибыли после выполнения служебно-боевых задач по защите мирных жителей Донбасса. Бойцов встретили в торжественной обстановке не только родные, но и представители Правительства Башкортостана.
Военнослужащих, которые, проявив мужество и профессионализм, отличились при выполнении специальных задач, наградили медалями, нагрудными знаками и грамотами.
Воинов встречали с цветами, флагами, воздушными шарами и аплодисментами. После отпуска бойцы СВО с новыми силами вернутся на передовую.