В Уфу вернулись бойцы Росгвардии после командировки на Донбасс

Из служебной командировки в Уфу вернулись бойцы Росгвардии. Военнослужащие прибыли после выполнения служебно-боевых задач по защите мирных жителей Донбасса. Бойцов встретили в торжественной обстановке не только родные, но и представители Правительства Башкортостана.