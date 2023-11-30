В Уфе приступили к модернизации первичного звена здравоохранения

О том, что в Уфе стартовала реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, сегодня в своих социальных сетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Начали с детской поликлиники № 2 на улице С. Кувыкина, где на 2024 год уже запланирован комплекс работ. Получать медицинскую помощь в комфортных условиях будут 9 тысяч малышей.

Мы всегда думали, что в Уфе с медицинскими учреждениями все хорошо. Однако с первичным звеном нашей столице нужно помочь – обновить помещения, мебель, оборудование. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Руководитель республики отметил, что программа модернизации уфимских поликлиник рассчитана на ближайшие 7 лет. Всего в планах – 118 объектов, которые необходимо привести вести в порядок. Общая сумма вложений составит 8 млрд рублей.