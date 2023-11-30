В Уфе готовится к печати новый комикс

Из Шаранского района планируют отправить очередной, 17-й по счёту, гумконвой. Сбор именных посылок и гуманитарной помощи мобилизованным военнослужащим и добровольцам идёт с сентября. Местные жители привозят продовольственные товары длительного хранения, медикаменты для оказания первой помощи, средства индивидуальной защиты, предметы первой необходимости.