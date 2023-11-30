ХК «Салават Юлаев» сегодня сыграет против «Лады» в домашнем матче

«Салават Юлаев» сегодня продолжит домашнюю серию матчем против «Лады». Для уфимцев это будет третья встреча против тольяттинцев в этом сезоне, ранее команды обменялись победами.
На старте домашней серии уфимцы обыграли «Авангард» и «Трактор». «Лада» после яркого начала сезона забуксовала, в последних трёх матчах соперники юлаевцев потерпели три поражения.
В турнирной таблице Востока команды разделяют между собой три очка, «Лада» – третья с 46 очками, юлаевцы – пятые. Начало трансляции на телеканале БСТ в 18:45.