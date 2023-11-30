В Уфе стартовал IX Общероссийский юридический форум

Ведущие специалисты области в течение двух дней будут обсуждать актуальные вопросы. Среди них – внедрение в практику интеллектуальных систем, а также проекты федеральных законов.

Общероссийский юридический форум уже стал одним из главных событий в правовой жизни республики. Традиционно его проводят в преддверии Дня юриста 3 декабря.

В этот раз мероприятие стартовало с экскурсии. Участники форума возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову. Мероприятие продлится два дня. Сегодня внимание уделяют частному праву. Среди главных задач – продвижение его идей, поиск новых имен и поддержка сотрудничества научных российских школ. Все эти направления активно развиваются и в нашей республике.