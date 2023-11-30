В Уфе прошла встреча жителей Белорецкого района в поддержку бойцов СВО

Выходцы из Белорецкого района встретились в Уфе. Мероприятие организовали в поддержку участников специальной военной операции. Вырученные на благотворительном вечере средства пойдут на закупку необходимых вещей и продовольствия для бойцов.

В фойе Башгосфилармонии развернули выставку, экспонаты которой отражали историю Белоречья и её современность. Там картины с горно-лесным пейзажем и изделия ручной работы, душистые травы и мед, национальные костюмы и униформы советского времени и военных лет. Провели также акцию «Письмо солдату». Дети и молодежь на бумаге выражали свою признательность и писали теплые слова поддержки военнослужащим.