В Башкирии по просьбам жителей идёт отсыпка дорог

В Хайбуллинском районе по просьбам местных жителей идет отсыпка дорог. Из-за дождливой погоды в ноябре многие участки размыло. Легковые автомобили проехать не могли.

Сейчас ведутся работы по восстановлению проезжих частей – в частности, единственной артерии, соединяющей села Новопетровское и Уфимское и в направлении населенного пункта Ивановка. На помощь пришли горнорудные предприятия района. Грейдирование дороги позволит утрамбовать слои, что повысит качество дорожного полотна и увеличит срок его службы.