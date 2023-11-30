В Башкирии предложили штрафовать любителей тонировки на 3000 рублей

Башкирия предложит Госдуме поднять штраф за тонированные стекла в автомобилях в шесть раз. В настоящее время штраф за тонировку составляет 500 рублей.
Депутаты Государственного собрания республики предложили установить штраф до 3000 рублей. Данный вопрос был рассмотрен на заседании Комитета парламента по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам.
Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за повторное нарушение и штрафовать на сумму 5000 рублей. Также рассматривается вопрос об ужесточении ответственности для водителей, которые скрывают номера машин.