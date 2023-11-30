В Башкирии задержали водителя с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщает Глава ГИБДД по региона Владимир Севастьянов.

55-летний мужчина был задержан в Бирске за рулем автомобиля Daewoo Nexia. При проверке документов выяснилось, что автомобилист предъявил инспекторам поддельные права.

В результате у нарушителя изъяли автомобиль и поместили на специализированную стоянку. В отношении мужчины был составлен административный протокол, кроме того, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.