Глава Башкирии запустил программу модернизации уфимских поликлиник

Радий Хабиров запустил программу модернизации уфимских поликлиник стоимостью 8 млрд рублей. Она стартует со следующего года и будет действовать семь лет. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров. Глава республики осмотрел одну из крупнейших в Уфе детских поликлиник на Степана Кувыкина, которая войдет в программу модернизации.

Три года назад в поликлинике прошло обновление оборудования. С этим проблем нет, как и с кадрами. Педиатрическое отделение почти полностью укомплектовано медиками. В чем нуждается медучреждение, так это в ремонте. Похвастаться им могут разве что рентгенлаборанты.

Мультяшные герои на стенах, наклейки, картины – так сотрудники пытались создать уют для маленьких пациентов. Но скоро поликлинику ждёт преображение куда масштабнее. Радий Хабиров во время посещения детской поликлиники №2 дал старт республиканской программе, которая позволит привести в порядок медучреждения первого звена. Глава Башкортостана обсудил с министром здравоохранения республики Айратом Рахматуллиным «дорожную карту» модернизации уфимских поликлиник.

Программа будет рассчитана на семь лет. За это время планируется обновить 118 медучреждений. Поликлиника №2 на Кувыкина станет одной из первых. Всего же медучреждение состоит из восьми филиалов. Какие-то из них приводить в порядок не придётся.

Также в рамках программы для поликлиник намерены приобрести более 700 единиц нового оборудования. Глава республики отметил, что важно создать единый брендбук, современную регистратуру и комфортные зоны ожидания для пациентов.

Изменится и форма медиков. Сотрудники детской поликлиники №2 сейчас тестируют образцы. Медучреждение в ближайшее время ждёт не только обновление, но и расширение.

Для новых жилых комплексов Уфы Минздрав республики также разработал проект «Уфа здоровая». Он предполагает организацию кабинетов педиатров и терапевтов в недавно построенных кварталах.

Мы исходим из того, что Уфе надо помочь со здравоохранением. Отремонтируем и эту детскую поликлинику. Сюда уйдёт примерно 60-70 млн рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан