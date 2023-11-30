В Башкирии решены первые вопросы, поступившие на «Прямую линию» с главой

Залатали за полдня. Один из проблемных участков дорог, на который главе республики пожаловались жители Уфы, отремонтировали сразу после «Прямой линии». И это не единственный вопрос, который решили по итогам диалога. Как сказал Радий Хабиров, ни одно обращение не останется без внимания. Хотя многие, и это отмечают уже эксперты, можно было сделать без прямого вмешательства руководителя региона.

На то, чтобы решить эту проблему жителей, у коммунальщиков ушло меньше суток. Уже на следующий день работники пришли, залатали дыры в асфальте. Правда, пока с учетом особенностей зимнего сезона временно. Но сюда они еще вернутся. Тема благоустройства, ремонт дорог, строительство социальных объектов – в числе основных, о чем говорили на «Прямой линии».

Разумеется, не обошли стороной и тему спецоперации. Радий Хабиров рассказал о своей недавней поездке на Донбасс, а также о поддержке военнослужащих, в частности, именных подразделений. Ветераны боевых действий отмечают тот вклад, который власти региона, непосредственно жители и лично Радий Хабиров вносят в дело победы на СВО.

К именным башкирским батальонам обращаются из других регионов, и даже будущим госпиталям и мне лично поступают звонки, как можно перевестись именно в батальоны Республики Башкортостан. Это обусловлено тем, что оснащение наших подразделений взято на особый контроль именно Главой Республики Башкортостан, и, конечно же, финансовое обеспечение идёт достойное, а суточные наши башкирские ребята называют «хабировскими». Не зря говорится: «Победа куётся в тылу». Надёжный тыл – это победа. Альфит Нигаматьянов, председатель реабилитационной комиссии Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий

Были и вопросы из сферы здравоохранения. Но, как отмечают эксперты, не так много, как прежде. Что в некотором смысле показатель проведенной работы как в городах, так и на селе. ФАПы больше не закрывают, а, наоборот, открывают, в больницах устанавливают новое оборудование. Социальные выплаты медикам, как было объявлено, продолжатся и в следующем году. Ну а районные больницы до конца года пополнят новые кареты скорой.

А вот журналистов и общественников, как и прежде, интересовала судьба многих проблемных объектов. Правда, в этот раз многие из них приобрели конкретный контур решения. Взять хотя бы Уфимский цирк. Его реконструкцию, вполне возможно, начнут уже в 2025 году. Ну а строительные работы в мечети «Ар-Рахим» возобновятся весной. По словам Радия Хабирова, найдены источники финансирования. Ну и куда же без памятника Салавату Юлаеву? Символ республики, который сейчас в аварийном состоянии, все же снимут на реконструкцию. Сделают это после торжества юбилея столицы. Скорее всего, в конце 2024 года.

Не обошли стороной и международную повестку. Сразу два крупных форума – «Россия – Казахстан» и «Россия – спортивная держава» пройдут в 2024-м. Оба – осенью. Это говорит в первую очередь о заметности региона на мировой арене. Подробные мероприятия имеют при этом и важный социальный эффект.