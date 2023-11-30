В Уфе проведут тестовое включение иллюминации башни межвузовского кампуса

В ночь на 1 декабря впервые проведут тестовое включение иллюминации башни межвузовского кампуса. После проверок её включат, когда объект будет уже сдан. Сейчас работы идут круглосуточно в несколько смен. Часть помещений завершат уже к следующей неделе.

Общая готовность будущей аудитории – более 80%. Завершить работы здесь строители планируют уже на этой неделе. Меньшая готовность на втором, третьем и четвертом этажах. Там оборудуют лаборатории. Работы больше из-за требований – необходимо обеспечить стерильность.

Работы контролирует лично заместитель министра по строительству и архитектуре республики. Жизнь кипит на объекте круглосуточно – в три смены. Всего задействовано 700 человек.