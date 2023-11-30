В Башкирии может появиться производство микробиологического кормового белка

Намерения о строительстве завода закрепили в соглашении между Корпорацией развития Башкирии и организациями «Фининвест» и «Малая нефтехимическая и биохимическая компания». Документ был подписан на полях Международной недели бизнеса. Новое производство должно обеспечить в первую очередь аграриев Башкортостана качественным кормовым белком.