ХК «Салават Юлаев» уверенно обыграл тольяттинскую «Ладу» на своем льду

«Салават Юлаев» одержал крупную победу над «Ладой» в третьем матче домашней серии. В первом периоде юлаевцы забросили дважды – отличились Иван Дроздов и Данил Башкиров. Во второй двадцатиминутке Михаил Науменков забросил третью шайбу, а Дроздов оформил дубль.

После этого «Лада» вернулась в игру, отличившись дважды. Пятую шайбу в ворота тольяттинцев забросил Алексей Василевский. Итог встречи – 5:2. «Юлаевцы» поднялись на четвертое место на Востоке, а следующий матч наша команда в субботу сыграет против лидера Западной конференции, московского «Спартака».