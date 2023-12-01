В Башкирии приставы разыскивают нерадивого отца за долги по алиментам

Судебные приставы объявили в розыск жителя Туймазинского района Рамиля Зиганшина из-за его задолженности по алиментам.

По информации ведомства, мужчина игнорирует исполнение решения суда. Общая сумма долга за содержание своей 16-летней дочери превышает 600 тысяч рублей. На этом основании открыто исполнительное производство.

Неплательщик прячется от судебных приставов. В ведомстве предполагают, что он скрывается на территории Туймазинского района. Уточняется, что мужчина нигде официально не трудоустроен.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить в дежурную часть ГУФССП России по Республике Башкортостан по телефонам: 8 (987) 587 26 16, 8 (347) 273-56-40.