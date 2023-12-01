Огромная пробка образовалась на трассе М-5 «Урал» в Башкирии

По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, на трассе М-5 «Урал» затруднено движение автотранспорта из-за чего образовалось скопление большого количества машин.

Причина: продолжительное ограничение движения для пассажирских автобусов, легкового такси, маршруток и большегрузов.

На этом участке автодороги сотрудники регионального МЧС развернули мобильный пункт обогрева. Здесь же работают спасатели и 4 экипажа ГИБДД.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки за помощью в пункт обратились 10 человек, двое из которых – дети.

По состоянию на 06:00 ограничение движения снято, движение по трассе возобновлено.