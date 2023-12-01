«Мы выстоим!» - пенсионеры из Башкирии помогают участникам СВО

Удивительную историю о беззаветной любви к своей Родине и ее защитникам поведала нам корреспондент издания «Сибайский рабочий» Ляйля Аллабердина.

Герой ее рассказа – 70-летний Вячеслав Георгиевич, который вместе со своей супругой и родным братом бескорыстно помогает нашим ребятам на передовой: с весны каждый месяц они приносят по 3000 рублей в Центр поддержки СВО и членов их семей в Сибае.

О том, что происходит в зоне проведения спецоперации, Вячеслав Георгиевич узнает из газет и новостей по телевизору. Он свято верит в то, что мы обязательно выстоим, и призывает других не оставаться в стороне от общего дела во имя победы.

В России примерно 41 млн пенсионеров, если каждый по мере возможности поможет, мы справимся. Моя пенсия составляет 17 тысяч рублей, у супруги 19 тысяч рублей. И 20 числа каждого месяца с ее пенсии, моей и моего брата приношу деньги в Центр поддержки СВО. Вячеслав Георгиевич, пенсионер

Пенсионер пожелал нашим солдатам сплоченности и единства. А Россия непременно вновь одержит победу, уверен Вячеслав Георгиевич.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.