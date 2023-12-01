Жительница Башкирии приютила лебедя, который не смог улететь на юг

На пруду в селе Вояды Янаульского района Башкирии местные жители заметили лебедя, который чуть не стал добычей хищников. Дело в том, что он не смог улететь в теплые края, информирует телеграм-канал «Новости Башкирии».

По словам жителей села, лебеди из его стаи возвращались за ним, но не улетел с ними. Птицу несколько раз пытались вытащить из полыньи, но безрезультатно. Через месяц пернатый сам выплыл к людям и его приютила местная жительница.

На следующий день лебедя доставили в янаульский ветеринарный центр, где его осмотрели и сделали необходимые процедуры, а потом выпустили в теплый канал Кармановской ГРЭС.