В Уфе почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии

Благодарен нашим всем землякам – ликвидаторам Чернобыльской аварии, они действительно 37 лет назад совершили подвиг, сами того даже не понимая. Это и наши гражданские специалисты. Все специалисты, которые были востребованы – водители, сварщики, врачи, военнослужащие и пожарные, они все поехали туда по приказу и зову родины спасать не только СССР, но и весь мир.

Салават Харасов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан