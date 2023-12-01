В Уфе почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии

В сквере 50-летия Победы у памятника Героям-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий состоялся митинг. Его посвятили 37-летней годовщине завершения строительства объекта «Укрытие». После минуты молчания к мемориалу возложили цветы ветераны ЧС, государственные деятели и другие официальные лица.
Авария на Чернобыльской АЭС и по сей день является крупнейшей техногенной катастрофой. Тогда более 47 тысяч жителей, эвакуированных из Припяти, не смогли вернуться домой. Защитный «саркофаг» был готов за 206 дней. В постройке сооружения участвовали учёные, шахтеры, военные – более 90 тысяч человек. Работа велась круглосуточно. Сейчас четвёртый реактор Чернобыльской атомной электростанции полностью закрыт новым металлическим саркофагом «Арка».