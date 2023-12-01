В Уфе почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии

В сквере 50-летия Победы у памятника Героям-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий состоялся митинг. Его посвятили 37-летней годовщине завершения строительства объекта «Укрытие».  После минуты молчания к мемориалу возложили цветы ветераны ЧС, государственные деятели и другие официальные лица.

Авария на Чернобыльской АЭС и по сей день является крупнейшей техногенной катастрофой. Тогда более 47 тысяч жителей, эвакуированных из Припяти, не смогли вернуться домой. Защитный «саркофаг» был готов за 206 дней. В постройке сооружения участвовали учёные, шахтеры, военные – более 90 тысяч человек. Работа велась круглосуточно. Сейчас четвёртый реактор Чернобыльской атомной электростанции полностью закрыт новым металлическим саркофагом «Арка».

Благодарен нашим всем землякам – ликвидаторам Чернобыльской аварии, они действительно 37 лет назад совершили подвиг, сами того даже не понимая. Это и наши гражданские специалисты. Все специалисты, которые были востребованы – водители, сварщики, врачи, военнослужащие и пожарные, они все поехали туда по приказу и зову родины спасать не только СССР, но и весь мир.

Салават Харасов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
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