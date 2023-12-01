В Башкирии помогли водителю с заглохшей машиной

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, старший инспектор ДПС Иглинского района Айдар Хиляев и инспектор Радик Гилязов на 1499 км трассы М-5 заметили остановившийся ВАЗ-2112. Оказалось, автомобиль заглох прямо на проезжей части.