В Башкирии помогли водителю с заглохшей машиной

Сотрудники дорожно-патрульной службы Башкирии пришли на помощь водителю с заглохшей машиной.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, старший инспектор ДПС Иглинского района Айдар Хиляев и инспектор Радик Гилязов на 1499 км трассы М-5 заметили остановившийся ВАЗ-2112. Оказалось, автомобиль заглох прямо на проезжей части.
Сотрудники ГИБДД помогли отбуксировать авто в ближайший сервис в селе Новая Берёзовка. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции и после устранения неполадок продолжил свой путь.
Фото: ГИБДД РБ.