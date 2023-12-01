В Уфе проходит совещание с министрами экономического развития разных регионов

Обеспечить долгосрочный экономический рост. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин, и решать её необходимо в ближайшей перспективе. Такое заявление сегодня в Уфе сделал министр экономического развития страны Максим Решетников. В столице Башкортостана проходит координационное совещание с министрами экономического развития регионов.

В открытии мероприятия участие принял и Глава Башкортостана. В своём выступлении Радий Хабиров отметил, что в нынешних условиях более активно необходимо работать с регионами. Также руководитель региона поблагодарил Максима Решетникова и его управленческую команду за эффективное сотрудничество с республикой и за поддержку, которую оказывает Башкортостану ведомство.