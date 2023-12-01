В Уфе проходит IX Общероссийский юридический форум

Ведущие специалисты области в течение двух дней будут обсуждать актуальные вопросы. Среди них – внедрение в практику интеллектуальных систем, а также проекты федеральных законов.
Возложение цветов к памятнику национальному герою как знак уважения к истории республики. Для участников IX Общероссийского юридического форума знакомство с Уфой началось с Советской площади. Среди них – гости из разных уголков страны. Им рассказали о жизни Минигали Шаймуратова и его подвиге.
Общероссийский юридический форум уже стал одним из главных событий в правовой жизни республики. Традиционно его проводят в преддверии дня юриста 3 декабря. В первый день внимание уделили частному праву. Среди главных задач – продвижение его идей, поиск новых имен и поддержка сотрудничества научных российских школ. Все эти направления активно развиваются и в нашей республике.
Среди слушателей форума – как практикующие специалисты, так и студенты, которые только планируют связать свою жизнь с юриспруденцией. По словам организаторов, такой подход позволяет повысить у молодежи интерес к этой специальности. Что немаловажно для развития сферы. Ведь те темы, которые обсуждаются на конференции, могут лечь в основу будущих нормативно-правовых актов.
Во второй день форума обсудят проекты федеральных законов. Планируется подведение итогов работы местного отделения Ассоциации юристов России за текущий год и открытие бюста советскому учёному Анатолию Венедиктову на улице Цюрупы. Также вручат ежегодную профессиональную премию «Юрист года».