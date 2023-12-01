В Уфе проходит IX Общероссийский юридический форум

Ведущие специалисты области в течение двух дней будут обсуждать актуальные вопросы. Среди них – внедрение в практику интеллектуальных систем, а также проекты федеральных законов.

Возложение цветов к памятнику национальному герою как знак уважения к истории республики. Для участников IX Общероссийского юридического форума знакомство с Уфой началось с Советской площади. Среди них – гости из разных уголков страны. Им рассказали о жизни Минигали Шаймуратова и его подвиге.

С преклонённой головой сегодня мы цветы возложили, и каждый из нас почувствовал то, что нас всех объединяет. Все поколения, всех живущих: кого в Москве, кого в Санкт-Петербурге, кого в Уфе. Мы все едины, мы все вместе. Евгений Вавилин, заведующий кафедрой гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина

Общероссийский юридический форум уже стал одним из главных событий в правовой жизни республики. Традиционно его проводят в преддверии дня юриста 3 декабря. В первый день внимание уделили частному праву. Среди главных задач – продвижение его идей, поиск новых имен и поддержка сотрудничества научных российских школ. Все эти направления активно развиваются и в нашей республике.

У нас в Республике Башкортостан имеются соответствующая практика. Сейчас вы увидите. У нас инвестиции, экономика и бизнес с одной страны. А с другой стороны – законодательство должно соответствовать вот этим всем экономическим переменам. Азамат Абдрахманов, заместитель премьер-министра правительства, руководитель аппарата правительства Республики Башкортостан

Среди слушателей форума – как практикующие специалисты, так и студенты, которые только планируют связать свою жизнь с юриспруденцией. По словам организаторов, такой подход позволяет повысить у молодежи интерес к этой специальности. Что немаловажно для развития сферы. Ведь те темы, которые обсуждаются на конференции, могут лечь в основу будущих нормативно-правовых актов.