«Это же Родина наша!» - боец СВО из Башкирии горд тем, что родился в России

Участник спецоперации с позывным «Пятница» прибыл в родной Мелеуз в очередной краткосрочный отпуск. Об этом воине нам рассказала корреспондент издания «Путь Октября» Гулия Шагигалина.
Мужчина служит на передовой в Донецкой Народной Республике. По его словам, он долго ждал повестку во время частичной мобилизации. Не дождался и сам отправился в военкомат. Там приняли документы, провели медосмотр и направили в пункт сбора и обучения под Пензой. Оттуда «Пятница» попал в мотострелковый батальон на территорию ДНР.
Сам боец – большой оптимист по жизни, и уверен в нашей победе.
Совсем скоро отпуск нашего героя заканчивается – мужчина вновь вернется в место дислокации. Искренне желаем ему и всем защитникам нашей Родины скорейшего возвращения с победой!
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: Гулия Шагигалина, издание «Путь октября»