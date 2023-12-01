«Это же Родина наша!» - боец СВО из Башкирии горд тем, что родился в России

Позывной «Пятница» взял случайно. Когда прибыли на место дислокации, каждому бойцу рекомендовали придумать позывной в целях безопасности. Сами понимаете, нас там было много, все известные или более-менее на слуху имена разобрали. Ситуация же ещё какая может случиться: если взяли одинаковые позывные, могут распределить в разные взводы. Лучше остаться с друзьями, с которыми и обучение вместе прошёл, и земляки как говорится. А я взял и назвался днём, в который прибыл в военную часть. Там все мы почти земляки, с кем призывался в зону СВО. Моя «Пятница» никак не связана с Пятницей Робинзона Крузо.

Боец СВО, позывной «Пятница»