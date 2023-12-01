«Это же Родина наша!» - боец СВО из Башкирии горд тем, что родился в России

Участник спецоперации с позывным «Пятница» прибыл в родной Мелеуз в очередной краткосрочный отпуск. Об этом воине нам рассказала корреспондент издания «Путь Октября» Гулия Шагигалина.  

Фото №1 - «Это же Родина наша!» - боец СВО из Башкирии горд тем, что родился в России

Мужчина служит на передовой в Донецкой Народной Республике. По его словам, он долго ждал повестку во время частичной мобилизации. Не дождался и сам отправился в военкомат. Там приняли документы, провели медосмотр и направили в пункт сбора и обучения под Пензой. Оттуда «Пятница» попал в мотострелковый батальон на территорию ДНР.  

Позывной «Пятница» взял случайно. Когда прибыли на место дислокации, каждому бойцу рекомендовали придумать позывной в целях безопасности. Сами понимаете, нас там было много, все известные или более-менее на слуху имена разобрали. Ситуация же ещё какая может случиться: если взяли одинаковые позывные, могут распределить в разные взводы. Лучше остаться с друзьями, с которыми и обучение вместе прошёл, и земляки как говорится. А я взял и назвался днём, в который прибыл в военную часть. Там все мы почти земляки, с кем призывался в зону СВО. Моя «Пятница» никак не связана с Пятницей Робинзона Крузо.

Боец СВО, позывной «Пятница»

Сам боец – большой оптимист по жизни, и уверен в нашей победе. 

Россия – мощная держава, и в зоне проведения СВО это отчётливо ощущается. Я, например, горжусь, что родился в России и сейчас защищаю её интересы. Не скрою, в самом начале было боязно и непривычно. А когда немного привыкли, страха нет, это же Родина наша. Мой совет – если есть желающие пойти защищать Отчизну, но пока сомневаются, лучше сходить, проверить и себя, и всю обстановку.    

Боец СВО, позывной «Пятница» 

Совсем скоро отпуск нашего героя заканчивается – мужчина вновь вернется в место дислокации. Искренне желаем ему и всем защитникам нашей Родины скорейшего возвращения с победой!

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.

Фото: Гулия Шагигалина, издание «Путь октября»

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