В Башкирии на трассе М-5 ограничили движение транспорта

Сегодня, 1 декабря, в Башкирии на трассе федерального значения М-5 ввели временное ограничение движения транспорта. Такая мера связана с непогодой.

Из-за обильных снегопадов и метели ситуация на дороге аварийная. С 14:15 проезд на участке трассы с 1194 по 1548 км закрыт для: пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Предварительно ограничение движения введено до 21:00.