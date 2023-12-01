Жительница Башкирии пыталась продать более 3 тонн контрафактного алкоголя

Жительница Стерлитамака, 1967 года рождения, незаконным способом покупала спиртосодержащую продукцию, разбавляла ее водой, разливала в пластиковую тару объемом 1,5 литра и продавала местным жителям и жителям других районов Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Сотрудники ведомства сделали контрольную закупку и задержали продавца «запрещенки» с поличным. Затем провели обыск по месту проживания задержанной, где обнаружили и изъяли свыше 3300 литров паленого алкоголя на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Согласно заключению экспертов, изъятая жидкость опасна для жизни и здоровья при ее употреблении человеком.

Возбуждено уголовное дело.