Ректор УУНиТ выступил на III Конгрессе молодых ученых в Сочи

В Сочи в Парке науки и искусства «Сириус» проходит III Конгресс молодых ученых – ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий. Участником научного форума стал ректор Уфимского университета Вадим Захаров, доктор химических наук, финалист трека «Наука» конкурса «Лидеры России».

Фото №1 - Ректор УУНиТ выступил на III Конгрессе молодых ученых в Сочи

Сегодня государство, как на федеральном, так и на региональном уровне, активно поддерживает молодых ученых, создавая и используя для этого различные инструменты. Это и гранты на проведение научных исследований по самым разным направлениям, и инфраструктурные проекты по созданию молодёжных лабораторий, и стажировки в ведущих научно-образовательных центрах, и выделение субсидий на улучшение жилищных условий.

Вадим Захаров

Спикер отметил, что это накладывает на молодых ученых огромную ответственность, ведь именно им предстоит сегодня решать актуальные задачи по формированию технологического суверенитета и импортонезависимости страны. Что особенно важно в условиях, когда отсутствует доступ в Россию новых технологий и технических решений, нарушены научные связи с европейскими западными странами.

Молодой ученый должен обладать не только исследовательскими компетенциями в своей области, но и управленческими навыками, которые, наряду с базовыми знаниями организации научной деятельности, позволят чётко держать фокус на выполнение научных исследований и формировать коллективы для создания уникальных проектов и разработок и их внедрения на предприятиях реального сектора экономики.

Поэтому я призываю наших студентов – будущий золотой фонд российской науки – уже с первого года обучения в Уфимском университете науки и технологий, флагмане высшего образования региона, начинать активно заниматься наукой и ставить перед собой амбициозные цели. Перефразирую известную фразу о солдате – «Плох тот студент, который не мечтает стать Ломоносовым или Эйнштейном». И сегодня УУНиТ предоставляет для этого все возможности. А с появлением в Уфе Межвузовского кампуса их появится еще больше. И Уфимский университет станет той кузницей, которая будет воспитывать управленцев в научной сфере, готовых ответить на вызовы, диктуемые сегодняшней политикой государства и стоящие перед научно-образовательным сообществом.

Вадим Захаров

Справочно:

Строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе осуществляется в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В декабре 2023 года планируется ввод в эксплуатацию первых 36 тысяч квадратных метров IQ-парка. В современном здании на улице Заки Валиди Уфимскому университету будут предоставлены два этажа – третий и четвертый, общая площадь которых составляет более 3500 квадратных метров.

Второй этап – строительство в течение двух лет еще 120 тысяч квадратных метров. Вхождение Уфимского университета в Межвузовский студенческий кампус обеспечит ввод более 11 тыс. кв. метров дополнительных научно-образовательных пространств и решит проблему нехватки общежитий для более чем 1600 студентов и преподавателей.

Главная задача создания кампуса – стать центром развития науки, инноваций и современного образования Башкортостана, объединять на одной площадке центры компетенций в разных сферах. Кроме того, кампус предоставляет новые перспективы и возможности не только в плане обучения и занятий научно-исследовательской деятельностью, но и для развития творчеством и спортом, что привлечет сюда студентов, школьников, партнеров бизнеса и власти, уфимцев и гостей города.

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