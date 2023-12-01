Ректор УУНиТ выступил на III Конгрессе молодых ученых в Сочи

В Сочи в Парке науки и искусства «Сириус» проходит III Конгресс молодых ученых – ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий. Участником научного форума стал ректор Уфимского университета Вадим Захаров, доктор химических наук, финалист трека «Наука» конкурса «Лидеры России».
Спикер отметил, что это накладывает на молодых ученых огромную ответственность, ведь именно им предстоит сегодня решать актуальные задачи по формированию технологического суверенитета и импортонезависимости страны. Что особенно важно в условиях, когда отсутствует доступ в Россию новых технологий и технических решений, нарушены научные связи с европейскими западными странами.
Молодой ученый должен обладать не только исследовательскими компетенциями в своей области, но и управленческими навыками, которые, наряду с базовыми знаниями организации научной деятельности, позволят чётко держать фокус на выполнение научных исследований и формировать коллективы для создания уникальных проектов и разработок и их внедрения на предприятиях реального сектора экономики.
Справочно:
Строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе осуществляется в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В декабре 2023 года планируется ввод в эксплуатацию первых 36 тысяч квадратных метров IQ-парка. В современном здании на улице Заки Валиди Уфимскому университету будут предоставлены два этажа – третий и четвертый, общая площадь которых составляет более 3500 квадратных метров.
Второй этап – строительство в течение двух лет еще 120 тысяч квадратных метров. Вхождение Уфимского университета в Межвузовский студенческий кампус обеспечит ввод более 11 тыс. кв. метров дополнительных научно-образовательных пространств и решит проблему нехватки общежитий для более чем 1600 студентов и преподавателей.
Главная задача создания кампуса – стать центром развития науки, инноваций и современного образования Башкортостана, объединять на одной площадке центры компетенций в разных сферах. Кроме того, кампус предоставляет новые перспективы и возможности не только в плане обучения и занятий научно-исследовательской деятельностью, но и для развития творчеством и спортом, что привлечет сюда студентов, школьников, партнеров бизнеса и власти, уфимцев и гостей города.