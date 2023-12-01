Ректор УУНиТ выступил на III Конгрессе молодых ученых в Сочи

Поэтому я призываю наших студентов – будущий золотой фонд российской науки – уже с первого года обучения в Уфимском университете науки и технологий, флагмане высшего образования региона, начинать активно заниматься наукой и ставить перед собой амбициозные цели. Перефразирую известную фразу о солдате – «Плох тот студент, который не мечтает стать Ломоносовым или Эйнштейном». И сегодня УУНиТ предоставляет для этого все возможности. А с появлением в Уфе Межвузовского кампуса их появится еще больше. И Уфимский университет станет той кузницей, которая будет воспитывать управленцев в научной сфере, готовых ответить на вызовы, диктуемые сегодняшней политикой государства и стоящие перед научно-образовательным сообществом.

Вадим Захаров