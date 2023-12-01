В Уфе обсудили обеспечение долгосрочного экономического роста

Как обеспечить экономику кадрами и как привлечь инвестиции в регион? Ответы на эти и ряд других вопросов искали в Уфе. В столице Башкортостана прошло координационное совещание с министрами экономического развития регионов.
Приехали более 150 делегатов из 80 субъектов Российской Федерации. В открытии участие приняли министр экономического развития страны и Глава Башкортостана. Радий Хабиров поприветствовал участников совещания и выразил признательность команде Минэкономразвития России за эффективную совместную работу.
Максим Решетников в свою очередь поблагодарил руководство республики и лично Радия Хабирова за организацию совещания. В своём выступлении министр уделил внимание вопросам стратегического развития. По словам Решетникова, главная задача, которую поставил на ближайшую перспективу Президент страны, – это обеспечение долгосрочного экономического роста.