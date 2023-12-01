В Уфе обсудили обеспечение долгосрочного экономического роста

Как обеспечить экономику кадрами и как привлечь инвестиции в регион? Ответы на эти и ряд других вопросов искали в Уфе. В столице Башкортостана прошло координационное совещание с министрами экономического развития регионов.

Приехали более 150 делегатов из 80 субъектов Российской Федерации. В открытии участие приняли министр экономического развития страны и Глава Башкортостана. Радий Хабиров поприветствовал участников совещания и выразил признательность команде Минэкономразвития России за эффективную совместную работу.

Мы сегодня обсуждали и экономику потребления, и расширение внешней экономической деятельности, и повышение компетенций в этой истории, говорили о том, что туризм – это самостоятельная экономическая деятельность, а не приставка к ней. Всё, что в докладе у министров было, мы будем организовывать. Должна быть сверка координации. Не сверять мы не можем, потому что любые глобальные правительственные и федеральные решения сопровождаются финансовыми и организационными инструментами, поэтому мы должны в этом участвовать. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе обсудили обеспечение долгосрочного экономического роста

Максим Решетников в свою очередь поблагодарил руководство республики и лично Радия Хабирова за организацию совещания. В своём выступлении министр уделил внимание вопросам стратегического развития. По словам Решетникова, главная задача, которую поставил на ближайшую перспективу Президент страны, – это обеспечение долгосрочного экономического роста.

Мы не случайно здесь, в Башкирии, потому что Башкирия эффективно сочетает в себе федеральные инструменты и продвигает свою повестку и свои инициативы, которые абсолютно уникальны.  

Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации
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