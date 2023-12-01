Партия «Единая Россия» начала проводить декаду приёма граждан

Она пройдет с 1 по 10 декабря по всей стране в региональных общественных приёмных партии. В этот период на вопросы, обращения граждан ежедневно отвечают депутаты разных уровней, представители ведомств, министерств.
В Башкортостане он проходит не только в столице, но и в районах. На автобусах, приобретённых в рамках программы «Культура малой родины», в регионы отправится «правовой десант». В нём юристы, представители депутатского корпуса и администрации занимаются решением наболевших вопросов граждан.