Партия «Единая Россия» начала проводить декаду приёма граждан

Для нас это возможность увидеть наших преданных заявителей. К нам обращаются в партию, а это значит, что нам доверяют, значит, что они к нам приходят в надежде решить вопросы или приходят с идеей, которую хотят совместно с партией реализовать. За 15 лет работы общественных приёмных по стране только на примере Республики Башкортостан более 350 тыс. таких обращений было.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Республике Башкортостан