В Уфе организовали акцию для людей с ОВЗ

В Национальном музее республики в преддверии Дня инвалидов организовали акцию для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Для них подготовили специальные тематические выставки, ознакомиться с которыми могут люди, страдающие нарушениями зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата.
Для особенных гостей подготовили специальные тактильные экспонаты, которые можно потрогать. В музее круглый год активно организуются инклюзивные программы. Как говорят сотрудники, они стараются создать максимальный комфорт для людей с ограниченными возможностями здоровья.