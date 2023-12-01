В Уфе организовали акцию для людей с ОВЗ

В Национальном музее республики в преддверии Дня инвалидов организовали акцию для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для них подготовили специальные тематические выставки, ознакомиться с которыми могут люди, страдающие нарушениями зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата.