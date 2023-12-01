В Уфе подвели итоги конкурса «Кампус моей мечты»

В нём принимали участие старшеклассники, студенты и учёные вузов. Они описывали кампус своей мечты, придумывали ему народное название и слоган или создавали мем на тему уфимского кампуса. В итоге в конкурсе девять номинантов получили призовые места в трёх номинациях.
Напомним, строительство студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра осуществляется по федеральной программе по созданию инновационной образовательной среды. В декабре 2023 года планируется ввод в эксплуатацию первой очереди – IQ-парка.