В Уфе подвели итоги конкурса «Кампус моей мечты»

В нём принимали участие старшеклассники, студенты и учёные вузов. Они описывали кампус своей мечты, придумывали ему народное название и слоган или создавали мем на тему уфимского кампуса. В итоге в конкурсе девять номинантов получили призовые места в трёх номинациях.