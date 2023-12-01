В Башкирии в парке «Патриот» проводят занятия для школьников и студентов

В парке «Патриот» Чишминского района состоялась встреча депутатов с десятиклассниками и студентами колледжей, проходящими учебно-тренировочные сборы. Пятидневные занятия проводят для 253 человек.

Они приехали из разных районов республики. Ребята практикуются в прыжках с парашютом, занимаются боевой, военно-медицинской, огневой, тактической подготовками, учатся радиационной, химической и биологической защите. Парламентарии осмотрели «Аллею Славы», военную технику и недавно введенное в строй здание.

На территории парка есть казарма, два жилых модуля, спортплощадка, столовая. Также работает трасса для «Гонки героев» и комплекс «Партизанская деревня». Комитет Госсобрания по науке, образованию и культуре провел выездное заседание. На повестке дня – поправки в законопроекты о нематериальном культурном наследии Башкортостана, культуре и библиотечном деле. Также дискутировали на тему примерной программы законопроектной работы на предстоящий год.

По поручению Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Константина Борисовича Толкачёва, все комитеты нашего Госсобрания проведут выездные заседания своих комитетов на базе нашего парка «Патриот».

Айбулат Хажин, председатель комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания Республики Башкортостан
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