В Башкирии в парке «Патриот» проводят занятия для школьников и студентов

В парке «Патриот» Чишминского района состоялась встреча депутатов с десятиклассниками и студентами колледжей, проходящими учебно-тренировочные сборы. Пятидневные занятия проводят для 253 человек.

Они приехали из разных районов республики. Ребята практикуются в прыжках с парашютом, занимаются боевой, военно-медицинской, огневой, тактической подготовками, учатся радиационной, химической и биологической защите. Парламентарии осмотрели «Аллею Славы», военную технику и недавно введенное в строй здание.

На территории парка есть казарма, два жилых модуля, спортплощадка, столовая. Также работает трасса для «Гонки героев» и комплекс «Партизанская деревня». Комитет Госсобрания по науке, образованию и культуре провел выездное заседание. На повестке дня – поправки в законопроекты о нематериальном культурном наследии Башкортостана, культуре и библиотечном деле. Также дискутировали на тему примерной программы законопроектной работы на предстоящий год.