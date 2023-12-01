В Башкирии прошла Открытая Академия «Территория женского счастья»

В Архангельском районе прошла Открытая Академия «Территория женского счастья». Проект объединил женщин муниципалитета, чтобы дать возможность посетить образовательные площадки, проверить своё здоровье и здоровье своих детей, получить консультации специалистов и ответы на волнующие вопросы.

В районном дворце культуры состоялась Открытая Академия «Территория женского счастья». Мероприятия проекта носят обучающий, развивающий характер, направлены на поиск и укрепление внутреннего ресурса, эмоционального самочувствия и всестороннюю поддержку женщин.

Традиционно приветствовала участниц автор Открытой Академии Каринэ Хабирова и пообщалась с матерями участников специальной военной операции на брифинге, организованном специально для них. Для родственниц ветеранов провели лекцию о том, как встречать мужчин, вернувшихся с линии соприкосновения.

Помимо ответов на вопросы, они получают специальную программу, которая позволяет им понять, что делать и как себя вести со своими мужьями или сыновьями, которые вернулись уже или приехали в отпуск, потому что здесь есть очень много таких моментов, о которых мы все тоже не знаем. Важно, чтобы специалисты нам объясняли.  

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»
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