В Башкирии прошла Открытая Академия «Территория женского счастья»

Помимо ответов на вопросы, они получают специальную программу, которая позволяет им понять, что делать и как себя вести со своими мужьями или сыновьями, которые вернулись уже или приехали в отпуск, потому что здесь есть очень много таких моментов, о которых мы все тоже не знаем. Важно, чтобы специалисты нам объясняли.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»