В Башкирии прошла Открытая Академия «Территория женского счастья»

В Архангельском районе прошла Открытая Академия «Территория женского счастья». Проект объединил женщин муниципалитета, чтобы дать возможность посетить образовательные площадки, проверить своё здоровье и здоровье своих детей, получить консультации специалистов и ответы на волнующие вопросы.
В районном дворце культуры состоялась Открытая Академия «Территория женского счастья». Мероприятия проекта носят обучающий, развивающий характер, направлены на поиск и укрепление внутреннего ресурса, эмоционального самочувствия и всестороннюю поддержку женщин.
Традиционно приветствовала участниц автор Открытой Академии Каринэ Хабирова и пообщалась с матерями участников специальной военной операции на брифинге, организованном специально для них. Для родственниц ветеранов провели лекцию о том, как встречать мужчин, вернувшихся с линии соприкосновения.