Школьники Башкирии вернулись из призовой поездки Большой этнографической игры

Победители Большой этнографической игры «Малая родина – большая страна» вернулись из призовой поездки в Москву. 40 ребят из уфимских школ и учалинского лицея побывали в столице России. Ребята посетили обзорную экскурсию по городу, погуляли по Красной площади и парку «Зарядье».

Напомним, Большая этнографическая игра «Малая родина – большая страна» стартовала в Башкортостане в сентябре. На неё зарегистрировались около 4 тыс. школьников 7-10 классов из 60 населенных пунктов республики.