Школьники Башкирии вернулись из призовой поездки Большой этнографической игры

Победители Большой этнографической игры «Малая родина – большая страна» вернулись из призовой поездки в Москву. 40 ребят из уфимских школ и учалинского лицея побывали в столице России. Ребята посетили обзорную экскурсию по городу, погуляли по Красной площади и парку «Зарядье».
Напомним, Большая этнографическая игра «Малая родина – большая страна» стартовала в Башкортостане в сентябре. На неё зарегистрировались около 4 тыс. школьников 7-10 классов из 60 населенных пунктов республики.
Они прошли отборочное тестирование из 30 вопросов по истории, географии, культуре Башкортостана. 11 ноября в Уфе в Конгресс-холле прошёл очный финал, на котором ребята состязались в формате квиза и мозгового штурма по культуре, истории и географии России.