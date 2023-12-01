Министр экономразвития России: «Команда Башкортостана – мощная»

Обеспечить долгосрочный экономический рост – задача, которую поставил Владимир Путин, и решать её необходимо в ближайшей перспективе. Об этом в Уфе заявил министр экономического развития России. В столице Башкортостана прошло координационное совещание с министрами экономического развития регионов. Участие в мероприятии федерального масштаба принял и глава нашей республики.

До начала координационного совещания министра экономического развития страны ознакомили с рядом перспективных инвестиционных проектов. На выставочной экспозиции, в частности, был представлен макет железной дороги «Сибай – Подольск – Новорудная». Это региональный инвестпроект с предполагаемым общим объёмом финансовых вливаний 116 миллиардов рублей.

Разгрузит челябинский железнодорожный узел и на 250 километров сократит путь до Казахстана. Строительство новой ветки позволит сделать ближе и Поднебесную. В условиях стремительного развития торгово-экономических отношений с Китаем проект становится ещё более актуальным.

Экспортный потенциал региона, как обстоят дела с завершением строительства Восточного выезда и недавнее открытие в Уфе завода белорусского холдинга «Амкодор» – об этом говорили на выставке министр экономического развития страны с Главой Башкортостана, а сразу после этого Максим Решетников и Радий Хабиров приняли участие в координационном совещании с министрами экономического развития регионов.

Мы сегодня обсуждали и экономику потребления, и расширение внешней экономической деятельности, и повышение компетенций в этой истории, и говорили о том, что туризм – это самостоятельная экономическая деятельность, а не приставка к ней. Всё, что в докладе у министров было, мы будем организовывать. Должна быть сверка координации. Не сверять мы не можем, потому что любые глобальные правительственные и федеральные решения сопровождаются финансовыми и организационными инструментами, поэтому мы должны в этом участвовать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как обеспечить экономику кадрами и как привлечь инвестиции в регион? Ответы на эти и ряд других вопросов искали в Уфе в рамках координационного совещания. Приехали более 150 делегатов из 80 субъектов Российской Федерации. Максим Решетников в свою очередь поблагодарил руководство республики и лично Радия Хабирова за организацию мероприятия, в целом высоко оценив проводимую в регионе работу.

Федеральное Правительство при ограниченности ресурсов всегда анализирует, каким региональным командам больше степень доверия. Кто-то уже доказал свою эффективность, реализовал проекты, а кто-то только начинает, и им ещё нужно учиться. В этом плане команда Республики Башкортостан – мощная, сильная. Она пользуется доверием на федеральном уровне. Это доверие основывается на уже реализованных проектах. Поэтому нам так крайне важно «сверять часы» именно здесь. В республике всегда очень конструктивный диалог и хорошее понимание. Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации

Стабильное развитие Башкортостана по многим направлениям отметил и заместитель председателя Совета Федерации России Николай Журавлёв. По его мнению, республика успешно реализует масштабные инвестпроекты и социальные инициативы, что служит хорошим примером для других субъектов Российской Федерации.

Более того, в этом году Уфа стала практически столицей форумов. Я хотел бы поблагодарить Радия Фаритовича за очень высокое качество проведения X Форума регионов России и Беларуси, который недавно прошёл в Уфе. Была дана высокая оценка председателем Валентиной Ивановной Матвиенко. Николай Журавлёв, заместитель председателя Совета Федерации России