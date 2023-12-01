Министр экономразвития России: «Команда Башкортостана – мощная»

Обеспечить долгосрочный экономический рост – задача, которую поставил Владимир Путин, и решать её необходимо в ближайшей перспективе. Об этом в Уфе заявил министр экономического развития России. В столице Башкортостана прошло координационное совещание с министрами экономического развития регионов. Участие в мероприятии федерального масштаба принял и глава нашей республики.
До начала координационного совещания министра экономического развития страны ознакомили с рядом перспективных инвестиционных проектов. На выставочной экспозиции, в частности, был представлен макет железной дороги «Сибай – Подольск – Новорудная». Это региональный инвестпроект с предполагаемым общим объёмом финансовых вливаний 116 миллиардов рублей.
Разгрузит челябинский железнодорожный узел и на 250 километров сократит путь до Казахстана. Строительство новой ветки позволит сделать ближе и Поднебесную. В условиях стремительного развития торгово-экономических отношений с Китаем проект становится ещё более актуальным.
Экспортный потенциал региона, как обстоят дела с завершением строительства Восточного выезда и недавнее открытие в Уфе завода белорусского холдинга «Амкодор» – об этом говорили на выставке министр экономического развития страны с Главой Башкортостана, а сразу после этого Максим Решетников и Радий Хабиров приняли участие в координационном совещании с министрами экономического развития регионов.
Как обеспечить экономику кадрами и как привлечь инвестиции в регион? Ответы на эти и ряд других вопросов искали в Уфе в рамках координационного совещания. Приехали более 150 делегатов из 80 субъектов Российской Федерации. Максим Решетников в свою очередь поблагодарил руководство республики и лично Радия Хабирова за организацию мероприятия, в целом высоко оценив проводимую в регионе работу.
Стабильное развитие Башкортостана по многим направлениям отметил и заместитель председателя Совета Федерации России Николай Журавлёв. По его мнению, республика успешно реализует масштабные инвестпроекты и социальные инициативы, что служит хорошим примером для других субъектов Российской Федерации.
Сначала ковид, затем внешнее беспрецедентное санкционное давление. За последние годы управленческим командам субъектов России пришлось пройти серьёзные испытания. Но регионы успешно справились, считают участники координационного совещания и, несмотря на все трудности, они строят планы по реализации главной задачи, которую поставил Президент страны – обеспечить долгосрочный экономический рост.