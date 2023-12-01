Радий Хабиров поздравил УГНТУ с 75-летием

Нефтяному университету – 75! Один из ведущих уфимских вузов отпраздновал свой юбилей. Во дворце молодежи УГНТУ собрались именитые выпускники, работники университета и партнёры. В торжественном мероприятии принял участие и Глава Башкортостана. Он поздравил студентов и ветеранов вуза с памятной датой и вручил государственные награды.

От четырех зданий общей площадью в 2 тыс. метров до 13 корпусов и филиалов по всей республике. 75 лет назад УГНТУ был образован на базе Московского нефтяного института. И за эти годы поменялся практически полностью. Многие из тех, кто посетил юбилей университета, лично наблюдали за его развитием.

Празднование юбилея сосредоточилось во дворце молодежи УГНТУ. Работникам вуза вручили заслуженные грамоты. Студенты и выпускники подготовили творческие выступления. Поздравили юбиляра и представители органов государственной власти.

За 75 лет в ваших стенах подготовили более 125 тысяч специалистов для нефтегазовой сферы, химических технологий, машиностроения, строительства, архитектуры и других сфер. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Даже в свои 75 университет остается молодым и динамичным. Он входит в число участников федеральной программы «Приоритет-2030». Студенты и преподаватели в лабораториях получают редкие материалы и совершают научные открытия.

Помимо внутренних процессов, развивают и внешние связи. Местному центру китайской культуры исполнилось уже четыре года. Развивают партнерские связи и с нефтяными компаниями.