В Башкирии с 1 января увеличат зарплату учителям

С января следующего года в Башкортостане будет кратно увеличена зарплата учителям. Речь идет о начинающих педагогах. О нехватке учителей говорили на Национальном педагогическом форуме в Уфе. Один из вопросов – кадровый. Не хватает воспитателей, учителей начальных классов, иностранных языков. Пока этот вопрос удается закрыть за счёт увеличения нагрузки.
Предпринимаются меры для увеличения кадрового потенциала: к примеру, теперь в два раза больше студентов принимают на целевое обучение. При поддержке главы региона и правительства появились гранты сельским учителям, воспитателям в детских садах. Ещё одна мера – увеличение заработной платы.