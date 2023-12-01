В Башкирии с 1 января увеличат зарплату учителям

С января следующего года в Башкортостане будет кратно увеличена зарплата учителям. Речь идет о начинающих педагогах. О нехватке учителей говорили на Национальном педагогическом форуме в Уфе. Один из вопросов – кадровый. Не хватает воспитателей, учителей начальных классов, иностранных языков. Пока этот вопрос удается закрыть за счёт увеличения нагрузки.

Предпринимаются меры для увеличения кадрового потенциала: к примеру, теперь в два раза больше студентов принимают на целевое обучение. При поддержке главы региона и правительства появились гранты сельским учителям, воспитателям в детских садах. Ещё одна мера – увеличение заработной платы.

Заработная плата будет кратно увеличена, если она сейчас составляет порядком 16-18 тыс. рублей на одну ставку, то при соответствующей нагрузке у нас 1 января будет перерасчёт, и средняя заработная плата начинающего педагога будет составлять от 35 тыс. рублей и выше.  

Айбулат Хажин, председатель комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания Республики Башкортостан
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