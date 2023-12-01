В Башкирии с 1 января увеличат зарплату учителям

С января следующего года в Башкортостане будет кратно увеличена зарплата учителям. Речь идет о начинающих педагогах. О нехватке учителей говорили на Национальном педагогическом форуме в Уфе. Один из вопросов – кадровый. Не хватает воспитателей, учителей начальных классов, иностранных языков. Пока этот вопрос удается закрыть за счёт увеличения нагрузки.