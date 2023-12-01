В Башкирии на трассе М-5 образовалась многокилометровая пробка из большегрузов

На трассе М-5 «Урал» образовалась многокилометровая пробка из большегрузных машин. На подъемах многие фуры попросту не могут подняться.

На случай необходимости для водителей на трассе спасатели развернули мобильные пункты обогрева. Были введены ограничения движения, в том числе на дорогах Уфа – Инзер – Белорецк, Учалы – Миасс, Бирск – Тастуба – Сатка.