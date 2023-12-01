Рустам Набиев навестил участников СВО, проходящих лечение в Санкт-Петербурге

Башкирский блогер Рустам Набиев навестил участников спецоперации, проходящих лечение в госпитале Санкт-Петербурга. На собственном примере Набиев рассказал ветеранам, что жизнь на этом не заканчивается.

Будучи сам без обеих ног, он ведет полную и насыщенную жизнь, являясь вдохновляющим примером для многих. В общей сложности в разговоре принимали участие около 100 ветеранов. Башкирский блогер поблагодарил солдат за их службу. Помог организовать встречу один из уроженцев республики, который работает сотрудником военно-морской академии.