В Уфе наградили детей-героев за спасение людей на пожаре

В концертном зале «Башкортостан» собрались лауреаты республиканского этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Отметили шестерых ребят, которые проявили мужество и характер в чрезвычайных ситуациях. Среди них – 9-летний Дмитрий Насыров из села Иглино. В мае этого года он спас маленьких сестренок из горящего дома.

А вот 14-летняя Анна Белякова спасла из пожара четырёх человек – трёх младших сестёр и брата – и едва не погибла. С ожогом плеча и отравлением угарным газом Аню увезли в больницу. Сейчас она поправилась. На днях в Москве храбрую девочку наградили медалью «За проявленное мужество», а сегодня на груди блестит уже другая.