На форум-выставку «Россия» привезли овец из Башкирии

На международный форум-выставку «Россия» приехали овечки из Башкортостана. Животные родом из племенного репродуктора «Маяк» Зианчуринского района. Они относятся к волгоградской породе. Их разместили на территории экспозиции «Ново-Простоквашино» Минсельхоза страны. Неделя сельского хозяйства проходит и на стенде Башкортостана.

Завершились Дни башкирской лошади и пчелы. Кроме того, гостям проводят мастер-классы по разведению цветов и производству варенья. 2 декабря на площадке презентуют крупные продуктовые бренды региона. Ну а семья счастливчиков сможет выиграть годовой запас меда – это 50 кг лакомства. Сегодня стенд региона посетил глава Чувашии.