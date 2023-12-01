В Башкирии прошёл республиканский музыкальный конкурс «Ике аҡҡош»

Народный женский вокальный ансамбль из Чишминского района выиграл гран-при в республиканском музыкальном конкурсе «Ике аҡҡош». Узнали победителей на гала-концерте в Башгосфилармонии им. Х. Ахметова.

Фестиваль проводят уже десятый раз. Традиционно по двум номинациям: по вокальному исполнению песен из репертуара Фариды Кудашевой и игры на музыкальных инструментах произведений Бахти Гайсина. Участвуют самодеятельные исполнители, вокальные ансамбли, а также учащиеся и студенты.