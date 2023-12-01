Пловцы-паралимпийцы из Башкирии успешно выступили на первенстве России

Башкирские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по паралимпийскому плаванию. В городе Раменском Московской области прошли финал кубка России и первенство страны. Башкирский спортсмен Эмиль Салимгареев стал триумфатором соревнований до 18 лет, завоевав шесть золотых медалей.

Эмиль Салемгареев стал абсолютным триумфатором соревнований в Раменском. Шесть золотых наград из шести возможных. Его уже называют новой звездой паралимпийского плавания. На минувших стартах ему удалось на всех дистанциях выполнить норматив мастера спорта. Спортсмену 14 лет, и из них восемь он занимается плаванием.

Я ожидал, надеялся, что так и будет. Так и произошло, мы с тренером долго к этому шли и вот добились его. Эмиль Салемгареев, победитель первенства России по плаванию

За победу в кубке России боролись 160 паралимпийцев, в том числе 97 мужчин и 69 женщин из 37 субъектов России. Они боролись за 126 комплектов медалей. Башкирские спортсмены завоевали четыре золотые, семь серебряных и две бронзовые медали. Уфимец Богдан Мозговой одержал победу на дистанции 400 метров вольным стилем и 100 метров на спине.

Выступили так, как и хотели. Шли в рабочем процессе, хотели посмотреть, какие результаты я покажу под определенной нагрузкой. Богдан Мозговой, паралимпийский чемпион по плаванию

В апреле в Краснодаре пройдет чемпионат России на короткой воде для паралимпийцев. Тренируются ведущие башкирские спортсмены с января этого года в центре адаптивного спорта в бассейне «Нефтяник». Раньше пловцы занимались в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Затоне. Некоторых родителей детей с ОВЗ не устроили условия в новом бассейне. После нескольких жалоб в «Нефтянике» даже провели проверку, которая выявила несколько нарушений. Член сборной России Игорь Бобырев передвигается на коляске. Спортсмен признается, что в «Нефтянике» созданы все необходимые условия для спортсменов с ограниченными возможностями.

Мне важно, чтобы был доступ ко всем помещениям бассейна. Немаловажный аспект, что здесь есть лифт. Во многих бассейнах просто подъемники. Тут есть лифт, и ты ни от кого не зависишь. Игорь Бобырев, мастер спорта России по плаванию

Есть нюансы, но мы их практически уже устранили. Продолжаем над этим работать. Сейчас у нас доступная среда обеспечена. Виталий Новцев, директор центра адаптивного спорта Республики Башкортостан