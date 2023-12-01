Пловцы-паралимпийцы из Башкирии успешно выступили на первенстве России

Башкирские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по паралимпийскому плаванию. В городе Раменском Московской области прошли финал кубка России и первенство страны. Башкирский спортсмен Эмиль Салимгареев стал триумфатором соревнований до 18 лет, завоевав шесть золотых медалей.
Эмиль Салемгареев стал абсолютным триумфатором соревнований в Раменском. Шесть золотых наград из шести возможных. Его уже называют новой звездой паралимпийского плавания. На минувших стартах ему удалось на всех дистанциях выполнить норматив мастера спорта. Спортсмену 14 лет, и из них восемь он занимается плаванием.
За победу в кубке России боролись 160 паралимпийцев, в том числе 97 мужчин и 69 женщин из 37 субъектов России. Они боролись за 126 комплектов медалей. Башкирские спортсмены завоевали четыре золотые, семь серебряных и две бронзовые медали. Уфимец Богдан Мозговой одержал победу на дистанции 400 метров вольным стилем и 100 метров на спине.
В апреле в Краснодаре пройдет чемпионат России на короткой воде для паралимпийцев. Тренируются ведущие башкирские спортсмены с января этого года в центре адаптивного спорта в бассейне «Нефтяник». Раньше пловцы занимались в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Затоне. Некоторых родителей детей с ОВЗ не устроили условия в новом бассейне. После нескольких жалоб в «Нефтянике» даже провели проверку, которая выявила несколько нарушений. Член сборной России Игорь Бобырев передвигается на коляске. Спортсмен признается, что в «Нефтянике» созданы все необходимые условия для спортсменов с ограниченными возможностями.
Пока ведущие башкирские спортсмены не знают, к каким соревнованиям они будут готовиться в следующем году. В случае если россиян не допустят до Паралимпиады в Париже, они выступят на альтернативных играх паралимпийцев.