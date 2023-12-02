Бойцы СВО из Башкирии оттачивают военное мастерство на полигоне

Каждую минуту проводят с пользой. Выйдя с передовой, бойцы батальона имени Александра Доставалова продолжают оттачивать военное мастерство на полигоне. Учения проводятся в любую погоду.
Тактическая стрельба – одно из важных занятий на полигоне. Опытные инструкторы из числа местных ополченцев, которые воюют с 2014 года, отмечают профессионализм башкирских бойцов.
Друг за другом роты отрабатывают на разных огневых рубежах. Стрельба из автомата, пулемёта, гранатомёта. Каждый боец должен уметь обращаться с любым видом оружия.
Поддержку пехоте оказывают не только бронегруппы, но и снайперы батальона. В любую погоду они часами могут лежать на скрытых позициях на передовой. Не менее ответственная работа и у медиков батальона. Порой оказывать первую помощь и эвакуировать с поля боя раненых приходится под плотным огнём противника.
Поддержку республики здесь чувствуют бойцы всех наших подразделений – и мобилизованные, и добровольцы. Забота родного края придаёт сил, говорят ребята. Так же, как и встреча со своими земляками.