Школьники из Башкирии сделали талисманы-обереги для участников СВО

В Октябрьском школьники сделали талисманы-обереги для участников СВО. Ребята присоединились ко всероссийской акции «Талисман добра». Ребята с заботой и любовью делают для солдат амулеты. В одной из школ города Октябрьского показали, какие именно поделки изготавливают ученики в поддержку участников СВО.

Сделанный детскими руками кружок из дерева обретает особый смысл. Для бойцов он своего рода оберег. Такие талисманы можно носить у сердца. Амулеты будут напоминать им о самом важном.

Пока мальчики выпиливают медальоны, девочки вышивают платки. Работают аккуратно, от и до продумывают рисунок и следят за каждым стежком. Школьницы уверены, что получить такой привет с родины будет приятно вдвойне.

Гимназисты помладше пишут письма, причем такие, что по-настоящему греют душу. Все послания бойцы бережно хранят в блиндаже и перечитывают. Их периодически берут и на боевое задание.